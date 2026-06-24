Berlin - Immer mehr junge Menschen in Deutschland konsumieren illegale Drogen. Das ergibt die Drogenaffinitätsstudie 2025 des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG).



Fast 24 Prozent der jungen Männer zwischen 18 und 25 Jahren gaben an, bereits Erfahrungen mit illegalen Drogen gemacht zu haben, meldet das Magazin "Politico". 2023 waren es noch 19,3 Prozent.



Bei jungen Frauen sind es nur knapp 13 Prozent (2023: sieben Prozent). Insgesamt liegt der Anteil bei 18,7 Prozent (2023: 13,5 Prozent). Unter den Zwölf- bis 17-Jährigen sind es 2,5 Prozent (2023: 1,5 Prozent).



Besonders der Kokainkonsum nimmt zu. Im Jahr 2015 hatten nur 1,2 Prozent der jungen Menschen Kokain genommen. Bis 2025 hat sich der Anteil mehr als verdreifacht auf 4,1 Prozent.



"Die meisten jungen Menschen nehmen keine illegalen Drogen - das ist die gute Nachricht", sagte BIÖG-Leiter Johannes Nießen zu den Ergebnissen der Studie. Aber: "Junge Erwachsene greifen heute deutlich häufiger zu Kokain als noch vor zehn Jahren."



Das BIÖG veröffentlicht seit 1973 alle zwei Jahre eine Studie zur Drogenaffinität von jungen Menschen. Für die diesjährige Studie wurden von April bis Juli 2025 insgesamt 7.001 Personen im Alter von zwölf bis 25 Jahren befragt.





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