Zapopan - Bei der Fußball-WM hat Kolumbien das Gruppenspiel gegen die Demokratische Republik Kongo mit 1:0 gewonnen. Das entscheidende Tor fiel in der 76. Minute durch Daniel Munoz, dessen Schuss unhaltbar ins kurze Eck abgefälscht wurde.



Die Partie begann mit einem hohen Tempo der Kolumbianer, die in den ersten 20 Minuten das Spiel dominierten und mehrere Chancen herausspielten. Ein Abseitstor von Munoz wurde jedoch nicht anerkannt. Nach der Trinkpause verlor Kolumbien etwas an Schwung, was den Kongolesen erlaubte, besser ins Spiel zu finden. Dennoch blieben die Afrikaner weitgehend harmlos und konnten keine ernsthafte Gefahr für das kolumbianische Tor entwickeln.



In der zweiten Halbzeit versuchten die Kongolesen, mehr Druck aufzubauen, doch es fehlte ihnen an Durchschlagskraft. Kolumbien kontrollierte das Spielgeschehen nach der Führung, ohne jedoch mit aller Macht auf das zweite Tor zu drängen. Die Einwechslungen auf beiden Seiten brachten keine entscheidende Wende mehr. In den Schlussminuten verteidigte Kolumbien die knappe Führung souverän und ließ keine nennenswerten Chancen der Kongolesen zu.



Mit diesem Sieg hat Kolumbien die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft bereits erreicht. Am letzten Spieltag geht es am Sonntag gegen Portugal um den Gruppensieg. Die DR Kongo hingegen muss im letzten Gruppenspiel gewinnen, um sich die Möglichkeit auf das Weiterkommen zu bewahren.





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