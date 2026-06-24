Die Sandisk-Aktie hat gestern rund -13,6% an Wert verloren und sorgt damit nach ihrer außergewöhnlichen Rallye erstmals wieder für größere Unsicherheit. Nach dem jüngsten Allzeithoch setzen spürbare Gewinnmitnahmen ein, während sich das kurzfristige Chartbild deutlich eintrübt. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob es sich lediglich um eine normale Verschnaufpause innerhalb des Aufwärtstrends handelt oder ob die massive Kursrallye an ihre Grenzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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