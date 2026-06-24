Zürich - Die neue Online-Wohnungsindex-Studie (OWI) von SVIT Schweiz, HEV Schweiz und newhome zeigt: Die Stadt Zürich erreicht mit nur noch 12 Tagen Insertionsdauer den tiefsten je gemessenen Wert einer Schweizer Grossstadt seit Beginn der Erhebung 2015 und überholt damit Genf als angespanntesten Mietwohnungsmarkt der Schweiz. Noch vor zwei Jahren lag Zürich im Mittelfeld. Gleichzeitig zeigt die Schweiz insgesamt das Gegenteil: 17'000 weniger Inserate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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