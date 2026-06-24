Basel - Stimmen aus Politik und Gesellschaft hinterfragen immer wieder den Wert der Geisteswissenschaften. Warum es diese gerade in einer technologisierten und turbulenten Welt braucht, erklärt Laurent Goetschel, Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel. Herr Goetschel, Sie legen grossen Wert darauf, dass Forschung nützlich ist. Was verstehen Sie darunter? Meine eigenen Forschungsfragen haben einen Bezug zur Praxis der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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