Köln - Eine Mehrheit der Befragten spricht sich für ein Verbot sozialer Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren aus. Das ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv.
Demnach meinen 57 Prozent der Befragten, dass der Zugang zu Plattformen wie Tiktok oder Instagram für Unter-16-Jährige verboten werden sollte. 42 Prozent sind dagegen und halten eine Nutzung für Unter-16-Jährige weiterhin für vertretbar.
Besonders groß ist die Zustimmung zu einem Verbot unter älteren Menschen. Während sich bei den 18- bis 29-Jährigen nur knapp die Hälfte (49 Prozent) für ein Verbot ausspricht, sind es bei den über 60-Jährigen 63 Prozent. Auch Frauen befürworten ein Verbot häufiger als Männer (60 zu 53 Prozent).
Die Zustimmung zu einer Altersgrenze von 16 Jahren hat im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen. Bereits im Sommer 2025 hatten sich 54 Prozent für ein Verbot ausgesprochen, aktuell sind es 57 Prozent.
Demnach meinen 57 Prozent der Befragten, dass der Zugang zu Plattformen wie Tiktok oder Instagram für Unter-16-Jährige verboten werden sollte. 42 Prozent sind dagegen und halten eine Nutzung für Unter-16-Jährige weiterhin für vertretbar.
Besonders groß ist die Zustimmung zu einem Verbot unter älteren Menschen. Während sich bei den 18- bis 29-Jährigen nur knapp die Hälfte (49 Prozent) für ein Verbot ausspricht, sind es bei den über 60-Jährigen 63 Prozent. Auch Frauen befürworten ein Verbot häufiger als Männer (60 zu 53 Prozent).
Die Zustimmung zu einer Altersgrenze von 16 Jahren hat im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen. Bereits im Sommer 2025 hatten sich 54 Prozent für ein Verbot ausgesprochen, aktuell sind es 57 Prozent.
© 2026 dts Nachrichtenagentur