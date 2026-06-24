Die Gewinnmitnahmen an der südkoreanischen Börse haben auch bei Infineon Spuren hinterlassen. Nach der vorangegangenen Rally fiel die Aktie des heimischen Chipherstellers deutlich zurück. Bevor Micron heute nach US-Börsenschluss seine mit Spannung erwarteten Zahlen vorlegt, dürften sich die Wogen in der Branche zunächst jedoch wieder etwas glätten. Wenn es nach Bernstein Research geht, hat die Infineon-Aktie weiterhin deutliches Kurspotenzial.Den vollständigen Artikel lesen ...
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