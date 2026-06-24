Palastartige Gebäude, Wasserkanäle, ein Stein mit eingravierter Enthauptungsszene: Forscher haben in Mexikos Wildnis einen Komplex der Maya gefunden. Die isolierte Lage hatte offenbar Plünderer ferngehalten. In Mexiko haben Archäologen eine vom Dickicht des Regenwalds überwucherte Maya-Stätte im Dschungel entdeckt. Das Forscherteam gab der Stadt den Namen Minanbé, was in der Sprache der Maya auf der Halbinsel Yucatán »Es gibt keinen Pfad« bedeutet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab