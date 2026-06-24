Die 17. Ausgabe der International Technology Roadmap for Photovoltaics (ITRPV) zeigt, dass die TOPCon-Technologie marktführend bleibt. LECO und Kantenpassivierung gewinnen an Bedeutung. Die VDMA Fachabteilung Photovoltaik Produktionsmittel hat die 17. Ausgabe der International Technology Roadmap for Photovoltaics (ITRPV) veröffentlicht. Unterstützt durch Daten von 38 internationalen Experteninstitutionen entlang der gesamten Photovoltaik-Wertschöpfungskette fasst diese Ausgabe zentrale Parameter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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