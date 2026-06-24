© Foto: Samuel Boivin - NurPhotoGameStop-CEO Ryan Cohen verzichtet auf ein mögliches Vergütungspaket in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar. Der GameStop-Chef will stattdessen den "eBay-Coup" vorantreiben. Mit einem überraschenden Schritt schiebt Ryan Cohen seinen eigenen Mega-Bonus beiseite. Der Milliardär und GameStop-Chef verzichtet auf ein mögliches Vergütungspaket von rund 35 Milliarden US-Dollar. Stattdessen soll sich die Führung des Videospielhändlers auf zwei Dinge konzentrieren: bessere operative Zahlen und den geplanten Erwerb von eBay. GameStop hatte das Vergütungspaket im Januar vorgestellt. Es hing jedoch von einer spektakulären Wende ab. Cohen hätte den Marktwert des angeschlagenen Konzerns mehr als …
Enthaltene Werte: US2786421030,US36467W1099Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE