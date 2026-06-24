Oetwil - Ein Geburtstag in Zürich, die Tochter sitzt in München, der Arbeitstag ist voll. Früher hiess das oft: Floristen suchen, Öffnungszeiten prüfen, telefonisch bestellen und hoffen, dass am Ende der richtige Strauss ankommt. Heute wird daraus eine kurze Onlinebestellung. Gerade an solchen Alltagsfällen lässt sich gut ablesen, wie sich der Handel zwischen Deutschland und der Schweiz verändert hat. Beim grenzüberschreitenden E-Commerce geht es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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