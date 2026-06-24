Die VW-Vorzugsaktie findet weiterhin keinen nachhaltigen Boden. Seit dem Hoch im Dezember des vergangenen Jahres bei rund 110 € befindet sich der Titel überwiegend im Abwärtstrend. Zwischenzeitliche Erholungen wurden immer wieder abverkauft. Am Mittwoch verliert sie aktuell leicht und notiert bei knapp 78 €. Stellt sich nun die Frage: Bietet das aktuelle Kursniveau bereits eine Einstiegschance? Die Herausforderungen bleiben bestehen Die Probleme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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