FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportartikelhersteller befinde sich noch in der Anfangsphase seiner Marken-Neuausrichtung, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den nächsten Zwischenbericht. Nach einer besseren Umsatzentwicklung im ersten Quartal dürften sich im zweiten Jahresviertel weitere Anzeichen für den Strategiewechsel ergeben./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006969603
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