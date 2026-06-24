Der europäische Markt für Batteriespeicher hat 2025 mit 36 Gigawattstunden neu installierter Kapazität einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem "European Battery Market Outlook 2026-2030" von Solarpower Europe hervor. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 48 Prozent. Die kumulierte installierte Batteriespeicherkapazität in Europa überschritt damit erstmals die Marke von 100 Gigawattstunden. Regional bleiben Deutschland, Großbritannien und Italien die größten Batteriespeichermärkte Europas. Gleichzeitig gewinnen neue Märkte an Bedeutung. So zählen die Ukraine und Bulgarien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland