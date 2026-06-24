Chur - Im Prättigau werden zwischen Fideris und Küblis die Trassen der Nationalstrasse N28, der Linie Landquart-Davos der Rhätischen Bahn (RhB) und der Lokalstrasse Fideris-Küblis auf einer Länge von 3,5 Kilometern vollständig neu angelegt. Die Gesamtkosten betragen 467,5 Millionen Franken. Im Rahmen der Neutrassierung wird die RhB-Linie ab Fideris gemäss einer Mitteilung der Rhätischen Bahn vom Mittwoch leicht gegen Süden verlegt und verläuft anschliessend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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