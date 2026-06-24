Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.750 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten MTU, Brenntag und Continental, am Ende Rheinmetall, RWE und die Deutsche Börse.



"Die Sorgen um die teuren Tech-Bewertungen haben den Markt wieder im Griff", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die Verunsicherung unter den Anlegern sei aktuell groß. "Die Angst vor einem jähen Ende der Rally ist da. Gleichzeitig haben viele aber auch Angst, die Börsenparty zu früh zu verlassen und mögliche weitere Kursgewinne zu verpassen."



"Der Dax profitiert in der aktuellen Phase davon, dass Tech-Aktien im internationalen Vergleich niedrig gewichtet sind", fügte Altmann hinzu. Das bewahre den Dax zwar nicht vor Verlusten, grenze diese aber deutlich ein. "Und so bleibt die 25.000 zumindest in Reichweite."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,1354 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8807 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 76,13 US-Dollar; das waren 95 Cent oder 1,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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