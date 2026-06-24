Zürich - Nach Jahren rasanter Innovation vollzieht sich im Markt für Contact-Center-Technologien ein deutlicher Strategiewechsel. Unternehmen verabschieden sich zunehmend von isolierten KI-Werkzeugen und setzen stattdessen auf integrierte Plattformen. Eine aktuelle Analyse der Schweizer Spitch AG zeigt, dass dieser Trend stark durch steigende Anforderungen an Compliance, Datensouveränität, Governance und Skalierbarkeit getrieben wird. «Die Frage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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