München - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Juni auf 85,6 Punkte, nach 85,0 im Mai, wie das Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte.



Die Firmen bewerteten ihre aktuelle Lage besser. Auch die Erwartungen fielen etwas weniger skeptisch aus. Die Unternehmen schätzen das Umfeld als weniger unsicher ein, die deutsche Wirtschaft hofft auf eine Entspannung der weltpolitischen Situation.



Im Verarbeitenden Gewerbe legte der Index zu. Dies war auf die spürbar verbesserten Erwartungen zurückzuführen. Die Urteile zur aktuellen Lage wurden geringfügig nach unten korrigiert und die Zahl der Neuaufträge ging erneut zurück.



Im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima ebenfalls verbessert. Die Dienstleister waren deutlich zufriedener mit den laufenden Geschäften, während die Erwartungen nahezu unverändert blieben. Die Unternehmen sind weiterhin skeptisch. Der Bereich Transport und Logistik konnte sich weiter erholen, im Tourismus bleibt die Lage hingegen schwierig.



Auch im Handel ist das Geschäftsklima erneut gestiegen. Die Händler waren zufriedener mit der aktuellen Lage. Auch die Erwartungen stiegen deutlich an, allerdings ist der Weg aus dem Tal noch lang.



Im Bauhauptgewerbe hat sich das Geschäftsklima verbessert. Dies war auf weniger pessimistische Erwartungen zurückzuführen. Die Urteile zur aktuellen Lage blieben unverändert: Viele Unternehmen klagen über fehlende Aufträge.





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