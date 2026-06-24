Wenige aufeinanderfolgende Monate haben so eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig die Quellen von Speichererlösen inzwischen geworden sind wie der April und Mai 2026. Während der April von hoher erneuerbarer Erzeugung, langen Negativpreisphasen und ausgeprägten Solarstromüberschüssen geprägt war, entwickelte sich der Markt im Mai nahezu in die entgegengesetzte Richtung. Schwache Windverhältnisse reduzierten die erneuerbare Stromerzeugung, fossile Kraftwerke gewannen wieder an Bedeutung und die durchschnittlichen Großhandelspreise stiegen wieder auf das Niveau des März. Auf den ersten Blick schienen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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