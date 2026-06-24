In einigen Regionen Deutschlands haben Borkenkäfer und die extreme Trockenheit der letzten Jahre große Waldflächen kollabieren lassen. Mancherorts sollen dort nun Solarparks entstehen, statt sie wieder aufzuforsten. Die Landesregierung Sachsen will solchen Vorhaben jetzt einen Riegel vorschieben: Die schwarz-rote Minderheitsregierung hat beschlossen, eine Initiative gegen die Umwandlung von Waldflächen in Photovoltaik-Standorte in den Bundesrat einzubringen. Die vormalige Bundesregierung hat im EEG 2023 verankert, dass das Errichten von Erneuerbare-Energien-Anlagen als "überragendes öffentliches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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