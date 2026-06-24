Berlin - Angesichts der anhaltenden Hitzewelle müssen sich die Deutschen derzeit keine Sorgen um die Getränkeversorgung machen. "Sowohl die Versorgung mit Bier, als auch der Nachschub mit Leergut sind gesichert", sagte eine Sprecherin des Deutschen Brauer-Bundes der "Rheinischen Post".
In früheren Hitzeperioden hatten Getränkehändler teils zur Rückgabe von Leergut aufgerufen, weil wegen der hohen Nachfrage Pfandflaschen aus Glas knapp wurden. Die Sprecherin ergänzte, Engpässe seien ihr nicht bekannt.
In früheren Hitzeperioden hatten Getränkehändler teils zur Rückgabe von Leergut aufgerufen, weil wegen der hohen Nachfrage Pfandflaschen aus Glas knapp wurden. Die Sprecherin ergänzte, Engpässe seien ihr nicht bekannt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur