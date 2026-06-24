Zürich - Die Erwartungen von Analysten und Ökonomen zur Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz haben sich im Juni wieder eingetrübt. Damit ist die Erholung der beiden Vormonate zunächst unterbrochen. Allerdings dürfte die jüngste Einigung zwischen den USA und dem Iran noch nicht vollständig in den Daten berücksichtigt sein. Der UBS-CFA-Indikator fiel im Juni auf -25,0 Punkte nach -11,1 Punkten im Mai, wie die Ökonomen der UBS am Mittwoch mitteilten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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