Die PVA TePla-Aktie befindet sich seit Februar in einem starken Aufwärtstrend. Im genannten Zeitraum hat sich der Kurs in der Spitze nahezu verdoppelt. Am Mittwoch korrigiert der Wert aktuell um rund -1,8% auf ca. 40 €. Lohnt sich bei diesem Kursniveau ein Einstieg? KI-Boom als Kurstreiber Der aktuelle Kursanstieg wird maßgeblich durch den KI-getriebenen Halbleiterzyklus unterstützt. Investoren antizipieren steigende Nachfrage nach Equipment für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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