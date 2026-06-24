Die SpaceX-Aktie hat nach ihrem furiosen Börsendebüt wie von uns erwartet zuletzt einen Kursrückgang von mehr als 30 Prozent verzeichnet. Während sich die kurzfristigen Trader verabschieden, suchen langfristig orientierte Investoren nach Wachstumsperspektiven des Raumfahrt- und Technologiekonzerns. Eine aktuell vorherrschende Spekulation ist ein möglicher Zusammenschluss mit Tesla. Analysten verweisen darauf, dass die Grenzen zwischen den verschiedenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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