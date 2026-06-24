FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.06.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2650 (2250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1030 (1020) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 1075 (1000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LIONTRUST ASSET MANAG, TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 410 (270) PENCE - BERENBERG RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 230 (215) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS BARCLAYS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 620 PENCE - BERENBERG STARTS LLOYDS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 117 PENCE - BERENBERG STARTS NATWEST WITH 'BUY' - PRICE TARGET 860 PENCE - CITIGROUP RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1556 (1554) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 2050 (2000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 5350 (5100) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3800 (3500) PENCE - 'OVERWEIGHT'
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