Bisher führte bei organischen Solarzellen eine Verbesserung der Leerlaufspannung gleichzeitig zu einer Verschlechterung des Füllfaktors - und umgekehrt. Ein Forschungsteam konnte nun die Erklärung dafür finden und neue Materialen identifizieren, die gleichzeitig hohe Füllfaktoren und hohe Leerlaufspannungen ermöglichen. Obwohl die Wirkungsgrade organischer Solarzellen inzwischen auf über 20 Prozent gestiegen sind, gibt es physikalische Grenzen, die eine weitere Leistungssteigerung dieser Art der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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