München (ots) -Unterföhring, 24. Juni 2026.Wahrheit oder Lüge? Charline (29, Düsseldorf) beteuert: "Geld ist mir gar nicht so wichtig." Lüge! Slei (33, Frankfurt) versichert: "Ich bin noch nie fremdgegangen." Lüge! Philipp (26, Wien) tönt: "Wenn es um meinen Bodycount geht, dann sage ich immer die Wahrheit." Ebenfalls Lüge! Schon ab der ersten Folge der neuen Reality-Show "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" lügen die 13 Singles im Sekundentakt. Joyn zeigt die neue Dating-Reality ab morgen, Donnerstag, 25. Juni 2026, in wöchentlichen Doppelfolgen. Das Prinzip ist gnadenlos: 13 Singles suchen das perfekte Match, doch der Lügendetektor entlarvt jeden Flirt-Schwindel live vor der gesamten Gruppe. Der Haken: Jede Unwahrheit kostet die Gruppe 1.000 Euro vom gemeinsamen 100.000-Euro-Lovepot.Während das Budget bereits schrumpft, beginnen in der Auftaktfolge schon die ersten taktischen Spielchen. Der selbst ernannte "Don Amore" Roberto (26, Ludwigshafen am Rhein) hat einen Plan: "Ich bin mir sicher, dass ich den Lügendetektor austricksen kann, indem ich meine eigene Lüge glaube. Ich muss nur überzeugt sein, dass es wirklich keine Lüge ist." Doch die Rechnung hat er ohne die weiblichen Mitspieler gemacht. Wirtschaftsinformatik-Studentin Coco (24, Duisburg) stellt klar: "Wenn mich etwas stört, bin ich sehr direkt - vielleicht auch manchmal im falschen Moment. Damit ecke ich schon öfters an." Und falls die Männer nicht ihrem Geschmack entsprechen? Für Coco glasklar: "Wenn es bei den Männern nicht klappt, dann schaue ich mich bei den Frauen um." Ob das die Wahrheit ist?Entwickelt und produziert wird "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" von Redseven Entertainment."Eden - Du bezahlst für jede Lüge" - 20 Folgen ab Donnerstag, 25. Juni 2026, streamen auf Joyn und ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 22:20 Uhr, auf ProSiebenPressekontakt:Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 - 1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneJoynDer Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6301082