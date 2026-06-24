Zürich - Die Schweizer Privatbanken haben 2025 so hohe Vermögen verwaltet wie noch nie. Gleichzeitig ist die Profitabilität der Branche unter Druck geraten. Das zeigt die am Mittwochvormittag vorgestellte Studie «Clarity on Swiss Private Banks» von KPMG und der Universität St. Gallen. Die 68 untersuchten Privatbanken verwalteten Ende 2025 Vermögen von rund 3,5 Billionen Franken. Das Rekordniveau wurde vor allem durch Netto-Neugeldzuflüsse von 96 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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