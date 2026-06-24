Zürich - Nach einem Dämpfer im zweiten Quartal kehrt die Zuversicht in die Schweizer ICT-Branche zurück: Der Swico ICT Index steigt um 3.3 auf 109.5 Punkte und liegt damit wieder klar im Wachstumsbereich. Alle vier ICT-Segmente befinden sich über der 100-Punkte-Marke. Das konjunkturelle Umfeld ist momentan nicht einfach: Globale Verwerfungen und der unklare Einfluss von KI prägen die Wirtschaft. Die Stimmung bei den Konsumentinnen und Konsumenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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