Cham - Mit dem Family Business Award zeichnet die AMAG Gruppe jährlich besonders nachhaltige und werteorientierte Familienunternehmen aus. Die drei diesjährigen Finalisten stehen fest. Das Gewinnerunternehmen wird im Rahmen der Preisverleihung am 23. September 2026 in Bern bekannt gegeben. Bereits zum 15. Mal wird der von der AMAG Gruppe gegründete Family Business Award verliehen. Mit dem Preis werden Familienunternehmen ausgezeichnet, die unternehmerische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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