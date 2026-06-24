Die US-Armee hat sich für das "Thales Radio Adaptable Transport" (RAT) entschieden, um die Umstellung der taktischen Kommunikation im Rahmen der "Low Cost Data Architecture" (LOCODA) zu unterstützen.

Das schnell entwickelte und serienreife LOCODA RAT bietet skalierbare, modulare Sprach- und Datenkonnektivität über verschiedene Übertragungswege, die darauf ausgelegt ist, die dynamischen operativen Anforderungen auf aktuellen und zukünftigen Fahrzeugplattformen zu unterstützen.

Basierend auf einem Ansatz mit handelsüblichen Standardkomponenten und ohne eigene Entwicklung ermöglicht das LOCODA RAT eine skalierbare Produktion, unterstützt kontinuierliche Upgrades und reduziert die Komplexität der Integration sowie die Lebenszykluskosten.

Die Thales-Tochtergesellschaft Thales Defense Security, Inc. (TDSI), die Lösungen in Echtzeit bereitstellt, hat einen Auftrag über bis zu 5.000 "Radio Adaptable Transport" (RAT)-Plattformen auf Basis der "Low Cost Data Architecture" (LOCODA) erhalten. Die RAT-Lösung von Thales, die in weniger als vier Monaten konzipiert, entwickelt und einsatzbereit gemacht wurde, modernisiert die Sprach- und Datenkommunikation und lässt sich mühelos in die Funkhalterungen aller aktuellen und zukünftigen Fahrzeugplattformen der US-Armee integrieren.

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Thales Radio Adaptable Transport (c)Thales

Die LOCODA RAT-Plattform bietet Soldaten eine zuverlässige, anpassungsfähige Kommunikationslösung für jeden Einsatz und in jeder Umgebung.. Durch die Wiederverwendung bestehender Fahrzeugfunkhalterungen und die Unterstützung einer breiten Palette von Funkgeräten und Einsatzmodulen verkürzt sie die Einrichtungszeit und vereinfacht die Integration im Einsatzgebiet. Soldaten profitieren von einer sicheren, flexiblen Sprach- und Datenverbindung, die sich an ihre Bedürfnisse anpassen lässt mit einem System, das schnell aktualisiert werden kann, um mit sich wandelnden Bedrohungen und Einsatzanforderungen Schritt zu halten.

"Die Armee hat keine Zeit, auf die Bereitstellung von Kapazitäten zu warten, und dank der LOCODA-RAT-Lösung von Thales musste sie das auch nicht", sagte Gary Kidwell, Vice President of Communications Systems bei TDSI. "In weniger als vier Monaten sind wir den Weg vom Konzept bis zur Einsatzreife gegangen und haben eine zuverlässige, anpassungsfähige Kommunikationslösung bereitgestellt. Dabei geht es darum, den Soldaten sofortigen Zugang zu einer sicheren, flexiblen Sprach- und Datenverbindung zu ermöglichen, die sich ebenso schnell anpassen lässt wie die Einsätze und die Bedrohungslage."

Das auf einem COTS- und NDI-Ansatz basierende LOCODA RAT ermöglicht eine skalierbare Produktion und eine kontinuierliche Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung der Integrationskomplexität und der Lebenszykluskosten.

Das Thales LOCODA RAT unterstützt Ein-Kanal-, Mehrkanal- und Multi-Transport-Betriebsmodi und ist mit standardisierten Fahrzeug- und Funkschnittstellen für Stromversorgung, GPS, Audio und Datenkonnektivität ausgestattet. Zu den weiteren Funktionen zählen die Integration von Systemen von Drittanbietern, Intercom-Funktionalität, Herstellerunabhängigkeit bei TSM-Funkgeräten sowie AES-256-Verschlüsselung.

Durch die Nutzung der TrellisWare (TSM)-MANET-Wellenform gewährleistet LOCODA RAT die Sicherheit der Sprach- und Datenkommunikation gemäß der Klassifizierung "Sensitive But Unclassified Encrypted" (SBU-E) und unterstützt dabei sowohl breitbandige als auch schmalbandige Funkwellenformen. Seine modulare Architektur ermöglicht die gleichzeitige Integration zusätzlicher Funkgeräte, Verstärker und Missionsmodule, um die Kommunikationsreichweite zu vergrößern und die Transportmöglichkeiten zu erweitern.

Dieser Auftrag unterstützt die umfassenderen Bemühungen der Armee, die taktische Kommunikationsinfrastruktur mit agilen, an die jeweilige Mission anpassbaren Lösungen zu modernisieren, die dezentrale Operationen in zunehmend umkämpften Umgebungen unterstützen können.

Über Thales Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Technologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen trägt dazu bei, mehrere große Herausforderungen anzugehen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion. Die Group investiert jährlich 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere in kritischen Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien. Thales beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte die Group einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro. Aktuelle Bilder von Thales und seinen Geschäftsbereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital finden Sie in der Thales-Medienbibliothek (https://medialibrary.thalesgroup.com/portals/uotw97dr/THALESMediaLibrary). Bei konkreten Anfragen wenden Sie sich bitte an das Team für Medienarbeit. Über Thales in den USA Seit mehr als einem Jahrhundert liefert Thales bewährte, zuverlässige und sichere Lösungen an Kunden in den gesamten Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verfügt über eine starke nationale Präsenz und hochqualifizierte Mitarbeiter, die sich dafür einsetzen, die Bedürfnisse der Kunden zu antizipieren und zu übertreffen. Gestützt auf umfangreiche Fertigungskapazitäten arbeitet Thales eng mit Kunden und der lokalen Industrie zusammen, um komplexe Herausforderungen in jedem Betriebsumfeld zu meistern.

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