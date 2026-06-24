Frankfurt/Main - Die Passagierzahlen an deutschen Flughäfen stagnieren. Im Mai wurden 19,77 Millionen Reisende gezählt, das waren 0,1 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte der Flughafenverband ADV am Mittwoch mit. Im Vergleich zum Mai 2019 - also vor der Coronakrise - fehlen damit weiterhin 11,5 Prozent der Reisenden.
Anders sieht es im Frachtverkehr aus: Das Cargo-Aufkommen an den deutschen Flughäfen betrug im Mai 412.775 Tonnen, was einem Wachstum von 1,6 Prozent gegenüber Mai 2025 entspricht. Im Vergleich zu 2019 stieg das Cargo-Aufkommen um 2,1 Prozent.
Die Zahl der gewerblichen Flugbewegungen lag mit 165.393 Starts und Landungen um 5,0 Prozent unter dem Vorjahreswert. Im Vergleich zu 2019 wurden 80,2 Prozent der gewerblichen Flüge durchgeführt.
Die Nachfrage im innerdeutschen Luftverkehr lag im Mai bei 2,09 Millionen Passagieren, was einem Rückgang von 5,0 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht. Im Europa-Verkehr wurden 14,38 Millionen Passagiere gezählt, was einem Anstieg von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Interkontinental-Nachfrage stieg im Vergleich zum Vormonat April, fiel jedoch im Vorjahresvergleich um 5,6 Prozent, so der ADV.
Anders sieht es im Frachtverkehr aus: Das Cargo-Aufkommen an den deutschen Flughäfen betrug im Mai 412.775 Tonnen, was einem Wachstum von 1,6 Prozent gegenüber Mai 2025 entspricht. Im Vergleich zu 2019 stieg das Cargo-Aufkommen um 2,1 Prozent.
Die Zahl der gewerblichen Flugbewegungen lag mit 165.393 Starts und Landungen um 5,0 Prozent unter dem Vorjahreswert. Im Vergleich zu 2019 wurden 80,2 Prozent der gewerblichen Flüge durchgeführt.
Die Nachfrage im innerdeutschen Luftverkehr lag im Mai bei 2,09 Millionen Passagieren, was einem Rückgang von 5,0 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht. Im Europa-Verkehr wurden 14,38 Millionen Passagiere gezählt, was einem Anstieg von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Interkontinental-Nachfrage stieg im Vergleich zum Vormonat April, fiel jedoch im Vorjahresvergleich um 5,6 Prozent, so der ADV.
© 2026 dts Nachrichtenagentur