Die Deutsche Telekom-Aktie hat in den vergangenen Wochen deutlich an Wert verloren. Nun wurde jedoch eine wichtige Unterstützungszone erreicht, von der aus die Käufer eine erste Gegenbewegung starten konnten. Damit richtet sich der Blick auf die nächsten entscheidenden Kursmarken. Unterstützung bei 26 € steht erneut im Fokus Charttechnisch bleibt die Zone um 26 € aktuell der wichtigste Bereich auf der Unterseite. Die Aktie hat diese Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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