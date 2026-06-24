Der Panzerbauer KNDS bringt seine Aktien im Juli an die Börsen in Frankfurt und Paris - mit Deutschland und Frankreich als Hauptaktionären und nur 20 Prozent Streubesitz. Die Auftragsbücher sind voll, doch die Eigentümerstruktur wirft Fragen auf, die Anleger vor einer Entscheidung kennen sollten. Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS hat seinen Börsengang offiziell verkündet. Die Aktien des Herstellers von Leopard 2, Boxer und Panzerhaubitze 2000 sollen im Rahmen einer Doppelnotierung in Frankfurt und Paris platziert werden. Als Zeitfenster gilt der Juli, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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