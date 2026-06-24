Solarparks entstehen zunehmend an Standorten mit viel Wind, Hagel, Schnee oder Staub und auch im Meer. Für solche extremen Wetterbedingungen hat Longi nun jeweils spezielle Solarmodule im Portfolio. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Longi hat anlässlich der Messe Intersolar sein erweitertes Portfolio für Solarparks vorgestellt. Im Mittelpunkt steht die hocheffiziente Back-Contact-(BC)-Technologieplattform des Unternehmens. Die erweiterte Hi-MO 9-Serie umfasst vier spezialisierte PV-Modul-Varianten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver