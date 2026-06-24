© Foto: Christian Schultz/dpaUnbemerkt von vielen Anlegerinnen und Anlegern hat Novo Nordisk seine Erholung fortgesetzt. Jetzt liegt sogar ein Kaufsignal vor. Ein Anlass einzusteigen? Novo-Nordisk-Aktie mit neuem Kaufsignal! Vor ein paar Wochen hätte das noch kaum jemand zu hoffen gewagt, aber die Anteile des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk befinden sich inzwischen in einem stabilen, mittelfristigen Aufwärtstrend. Schon das Ausbleiben neuer Negativschlagzeilen genügten den in den vergangenen 2 Jahren bescheiden gewordenen Anlegerinnen und Anlegern, um hier verstärkt wieder zuzugreifen. Nach einer Bodenbildung und ersten prozyklischen Kaufsignalen legte die Aktie weiter zu und entfernte sich zunehmend von ihren …
Enthaltene Werte: US6701002056,DK0062498333Den vollständigen Artikel lesen
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