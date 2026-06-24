Berlin - Der Arbeitnehmerflügel der Union will die steuer- und beitragsfreien Minijobs entgegen den Vorschlägen der Rentenkommission auch für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte weiterhin erhalten.
"Die CDA will Minijobs nicht pauschal abschaffen", sagte CDA-Chef Dennis Radtke der "Rheinischen Post". Wer als Schüler, Student, Rentner oder neben einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung etwas hinzuverdiene, solle das weiterhin unkompliziert tun können.
Zugleich sagte Radtke, dass dauerhafte Minijobs nicht zur Sackgasse werden dürften. Steuerliche Begünstigungen könnten bleiben, aber arbeits- und sozialrechtlich müsse Beschäftigung wieder stärker in der Solidarlogik des Sozialstaats verankert sein. Er lobte die Empfehlungen der Kommission für eine Rentenreform. Die Rentenkommission habe ein vernünftiges Gesamtkonzept vorgelegt. Jetzt brauche man keine Rosinenpickerei, sondern den Willen, die Alterssicherung insgesamt zukunftsfest zu machen. Dazu gehöre auch eine stärkere Kapitaldeckung. Das sei kein Bruch mit der gesetzlichen Rente, sondern ein überfälliger zusätzlicher Baustein, damit Altersvorsorge breiter und generationengerechter aufgestellt werde.
"Die CDA will Minijobs nicht pauschal abschaffen", sagte CDA-Chef Dennis Radtke der "Rheinischen Post". Wer als Schüler, Student, Rentner oder neben einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung etwas hinzuverdiene, solle das weiterhin unkompliziert tun können.
Zugleich sagte Radtke, dass dauerhafte Minijobs nicht zur Sackgasse werden dürften. Steuerliche Begünstigungen könnten bleiben, aber arbeits- und sozialrechtlich müsse Beschäftigung wieder stärker in der Solidarlogik des Sozialstaats verankert sein. Er lobte die Empfehlungen der Kommission für eine Rentenreform. Die Rentenkommission habe ein vernünftiges Gesamtkonzept vorgelegt. Jetzt brauche man keine Rosinenpickerei, sondern den Willen, die Alterssicherung insgesamt zukunftsfest zu machen. Dazu gehöre auch eine stärkere Kapitaldeckung. Das sei kein Bruch mit der gesetzlichen Rente, sondern ein überfälliger zusätzlicher Baustein, damit Altersvorsorge breiter und generationengerechter aufgestellt werde.
© 2026 dts Nachrichtenagentur