Mit den Rückkontakt-Modulen seiner Hi-MO 9-Serie adressiert Longi große Freiflächenanlagen. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller ergänzt sein Portfolio nun um vier Modulvarianten, die besonders fordernden Witterungsbedingungen gerecht werden sollen. Alle vier Varianten werden bereits in Serie gefertigt, so Longi. Das Hi-MO 9 Ice-Shield-Modul hat Longi für Regionen entwickelt, die häufig von schweren Hagelstürmen und extremen Windereignissen betroffen sind. Spezielle Wafer erhöhen die die Festigkeit um 16 Prozent und verbessern die Widerstandsfähigkeit gegen Mikrorisse auf Zellebene, so der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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