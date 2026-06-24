Sachseln - Der Obwaldner Antriebsspezialist Maxon hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2025 auf Vorjahresniveau gehalten. Gleichzeitig vollzieht das Familienunternehmen einen Generationenwechsel an der Spitze des Verwaltungsrats. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr leicht um 0,1 Prozent auf 595 Millionen Franken, wie Maxon am Mittwoch mitteilte. Der starke Franken führte dabei zu währungsbedingten Umsatzeinbussen von rund 20 Millionen Franken. Zudem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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