Mit der Übernahme von Energy Pro will Solarize die Entwicklung seines Wärmeabrechnungsmoduls durch tiefe Branchenexpertise voranbringen. Die Bestandskund:innen von Energy Pro sollen von einer zukunftsfähigen Infrastruktur profitieren. Der Softwareanbieter Solarize will die Energy Pro GmbH, Anbieter für Software für die Abrechnung von Mieterstrom und Wärme, mit Sitz in Dettingen unter Teck übernehmen. Damit will Solarize die Entwicklung seines Wärmeabrechnungsmoduls durch tiefe Branchenexpertise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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