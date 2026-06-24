München - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind eine Woche vor dem Ende des Tankrabatts erneut gesunken. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt derzeit 1,817 Euro, was einem Rückgang von 3,7 Cent im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Der Dieselpreis fiel um 6,6 Cent auf durchschnittlich 1,731 Euro.
Der ADAC teilte mit, dass das Preisniveau trotz des Rückgangs weiterhin zu hoch sei. Bis Monatsende gilt noch der Tankrabatt, der die Energiesteuer um rund 17 Cent pro Liter senke. Der Ölpreis (Brent) notierte bei etwa 77 US-Dollar, während der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor. Es bestehe Potenzial für niedrigere Preise, so der ADAC. Mit dem Auslaufen des Tankrabatts sei allerdings zu erwarten, dass die Preise für Benzin und Diesel um etwa 17 Cent pro Liter steigen.
Der ADAC teilte mit, dass das Preisniveau trotz des Rückgangs weiterhin zu hoch sei. Bis Monatsende gilt noch der Tankrabatt, der die Energiesteuer um rund 17 Cent pro Liter senke. Der Ölpreis (Brent) notierte bei etwa 77 US-Dollar, während der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert verlor. Es bestehe Potenzial für niedrigere Preise, so der ADAC. Mit dem Auslaufen des Tankrabatts sei allerdings zu erwarten, dass die Preise für Benzin und Diesel um etwa 17 Cent pro Liter steigen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur