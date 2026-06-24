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Heliad AG: Kündigung der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr und freiwilliges Erwerbsangebot



24.06.2026 / 13:14 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Heliad AG: Kündigung der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr und freiwilliges Erwerbsangebot Frankfurt am Main, 24. Juni 2026 - Der Vorstand der Heliad AG (ISIN: DE0001218063) (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, die Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr (Basic Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß § 30 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zu kündigen (sog. Delisting). Der Vorstand der Gesellschaft wird heute ein entsprechendes Kündigungsschreiben an die Deutsche Börse AG senden. Mit Ablauf der Kündigungsfrist von drei Monaten wird der Handel von Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr (Basic Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse somit voraussichtlich zum 24. September 2026 eingestellt. Bis zum Ablauf der Dreimonatsfrist haben die Aktionäre der Gesellschaft weiterhin die Möglichkeit, ihre Aktien im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu handeln. Die Aktien der Gesellschaft werden nach Beendigung der Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse nicht mehr auf Veranlassung der Gesellschaft an einer anderen Börse gehandelt werden. Die GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH mit Sitz in Kulmbach ("GfBk"), Hauptaktionärin der Heliad AG, hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, den übrigen Aktionären der Gesellschaft ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten (das "Angebot"). Die GfBk beabsichtigt danach, den Erwerb von bis zu 750.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 14,25 je Aktie anzubieten. Die Annahmefrist soll gemäß Mitteilung der GfBk am oder um den 06. Juli 2026 beginnen und am 24. Juli 2026 enden. Details können der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage entnommen werden. Die Gesellschaft wird die Angebotsunterlage nach deren Veröffentlichung im Bundesanzeiger den Aktionären der Gesellschaft auch auf der Website der Gesellschaft, zu erreichen unter www.heliad.com/investor-relations unter der Rubrik Erwerbsangebot zur Verfügung stellen. Die GfBk ist Bieterin des beabsichtigten Erwerbsangebots und für die Inhalte der Angebotsunterlage allein verantwortlich. Die GfBk hat darüber hinaus mitgeteilt, dass sie in Betracht zieht, weitere Aktien der Gesellschaft zu erwerben, und sie sich das Recht vorbehalten wird, das Angebot während der Annahmefrist zu erweitern und auf weitere Aktien der Gesellschaft zu erstrecken.





Kontakt:

Heliad AG

Tel: +49 69 719 12 80 0

E-Mail: investor-relations@heliad.com



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