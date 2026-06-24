Aktuell beschäftigt sich der Bundestag mit dem Entwurf des StromVKG der Bundesregierung. Sollte er diesen verabschieden, will der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) eine EU-Beschwerde einreichen. Der Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. (BVES) will Beschwerde bei der Europäischen Kommission gegen die aktuelle Ausgestaltung des Strom-Versorgungssicherheits- und Kapazitätsgesetzes (StromVKG) einlegen. Der Verband teilt die erheblichen europarechtlichen Bedenken zahlreicher Mitgliedsunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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