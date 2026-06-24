Eco Stor gewährt jetzt einen detaillierten Einblick, wie sich Großspeicher betreiben lassen, die ihren Netzanschluss per FCA (Flexible Connection Agreement) bekommen haben: Der deutsch-norwegische Speicher-Projektierer hat ein kostenlos nutzbares Dashboard freigeschaltet, über das Interessenten die Fahrweise seines 103,5-Megawatt-Speichers im schleswig-holsteinischen Bollingstedt nachvollziehen können. Für diesen Speicher hatte Eco Stor eine flexible Netzanschlussvereinbarung mit der Eon-Tochter Schleswig-Holstein Netz getroffen. Da die Erfahrungen positiv waren, will der Energiekonzern bis zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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