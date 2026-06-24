Paris - In Frankreich ist erstmals ein Fall von Ebola bestätigt worden. Das Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, dass das bei einem Arzt festgestellt worden sei, der von einer humanitären Mission aus der Demokratischen Republik Kongo zurückgekehrt ist. Der Patient habe eine sehr niedrige Viruslast, und derzeit würden Kontakte identifiziert.



Der Fall ist der erste, der außerhalb des afrikanischen Kontinents während des aktuellen Ausbruchs festgestellt wurde. Es ist auch das erste Mal, dass Ebola in Frankreich nachgewiesen wurde. Bereits 2014 wurden während eines großen Ausbruchs in Westafrika zwei Patienten nach Frankreich transportiert, die jedoch im Ausland diagnostiziert worden waren. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurde der Arzt bei seiner Ankunft in Frankreich isoliert, noch bevor die Krankheit offiziell festgestellt wurde.



Der Ausbruch im Kongo wurde am 15. Mai nach mehreren ungeklärten Todesfällen in der östlichen Provinz Ituri festgestellt. Auch Uganda ist von dem Ausbruch betroffen. Der Bundibugyo-Stamm des Virus, der den Ausbruch verursacht hat, verfügt derzeit über keinen zugelassenen Impfstoff oder Behandlung.





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