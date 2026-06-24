Bern - Die Finanzaussichten für den Bund haben sich in den vergangenen Wochen aufgehellt. Dank geschätzter Steuermehreinnahmen von 1,8 Milliarden Franken verzichtet der Bundesrat im Budget 2027 auf neue Sparübungen. Auch in den Folgejahren sieht es besser aus als auch schon. Im Unterschied zur finanziellen Standortbestimmung vom April kann die Schuldenbremse im Voranschlag 2027 ohne weiteres Sparpaket eingehalten werden, wie der Bundesrat am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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