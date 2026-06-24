Für die Aktie des deutschen Marine-Spezialisten TKMS lief es in den vergangenen Wochen nicht sonderlich gut. Seit Ende Januar befindet sich das Papier in einem Abwärtstrend und testete zuletzt abermals die Tiefstände im Bereich 70 €. Doch am Mittwoch schießt der Kurs plötzlich um mehr als +11% in die Höhe. Was steckt hinter der unerwarteten Rallye und wie kann es jetzt weitergehen? Der Spiegel sorgt für einen Paukenschlag Ein Bericht des Spiegel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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