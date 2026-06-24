Für den Goldpreis wird die Lage immer prekärer. In den letzten Tagen brach sich eine massive Verkaufslawine Bahn. Wichtige Preisbereiche gingen verloren. Mit dem Bereich 4.100 US-Dollar / 4.000 US-Dollar steht nun die zentrale Unterstützung im Fokus. Die Aufgabenstellung ist klar definiert: Gold muss einen Rücksetzer unter die psychologisch relevanten 4.000 US-Dollar verhindern, will das Edelmetall nicht Gefahr laufen, in einem weiteren Abverkauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de