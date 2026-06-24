Berlin - Nach der Vorstellung des Abschlussberichts der Rentenkommission hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Bundestag um Unterstützung für die geplanten Reformen geworben.
"Die Ergebnisse dieser Kommission sind wirklich weitreichende Reformvorschläge zur dauerhaften Stabilisierung unserer Alterssicherungssysteme", sagte Merz am Mittwoch in der Regierungsbefragung. "Sie sind eine Reform, die, wenn wir sie umsetzen - und ich möchte, dass wir sie in vollem Umfang umsetzen - zu einer dauerhaften Stabilisierung der Alterseinkommen mit einem neuen Gesamtversorgungsniveau führen wird." Das sei ein "großer Schritt", wenn man ihn denn im Bundestag "gemeinsam zum Jahresende verabreden und verabschieden sollte".
Merz rief die Abgeordneten dazu auf, "konstruktiv" in die Beratungen einzutreten, damit man gemeinsam zu einem Erfolg beitragen könne. Ziel seien die dauerhafte Stabilisierung der Altersversorgung in Deutschland und die Eröffnung neuer Chancen auch über den Kapitalmarkt.
"Die Ergebnisse dieser Kommission sind wirklich weitreichende Reformvorschläge zur dauerhaften Stabilisierung unserer Alterssicherungssysteme", sagte Merz am Mittwoch in der Regierungsbefragung. "Sie sind eine Reform, die, wenn wir sie umsetzen - und ich möchte, dass wir sie in vollem Umfang umsetzen - zu einer dauerhaften Stabilisierung der Alterseinkommen mit einem neuen Gesamtversorgungsniveau führen wird." Das sei ein "großer Schritt", wenn man ihn denn im Bundestag "gemeinsam zum Jahresende verabreden und verabschieden sollte".
Merz rief die Abgeordneten dazu auf, "konstruktiv" in die Beratungen einzutreten, damit man gemeinsam zu einem Erfolg beitragen könne. Ziel seien die dauerhafte Stabilisierung der Altersversorgung in Deutschland und die Eröffnung neuer Chancen auch über den Kapitalmarkt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur