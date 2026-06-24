Mit dem Versorgungssicherheits- und Kapazitätsgesetz (StromVKG) will die Bundesregierung gewährleisten, dass der Strom nach dem Kohleausstieg auch bei Dunkelflauten verlässlich fließt. Das soll über Ausschreibungen gesicherter Leistung geschehen. Der Gesetzesentwurf sieht vor, in den nächsten Monaten den Neubau von Einspeiseanlagen mit insgesamt neun Gigawatt auszuschreiben. Teilnehmen dürfen nur Anlagen, die mindestens zehn Stunden lang ohne Unterbrechung mit konstanter Leistung Strom liefern können. Zudem müssen sie in der Lage sein, nach Ende dieser Zeitspanne nach einer Stunde erneut mindestens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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